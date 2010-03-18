Тимошенко советуют не оправдываться, а напрягать Азарова

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что концепция работы нового правительства на первые несколько месяцев будет заключаться в жесточайшей критике предшественников, поэтому главная задача оппозиционного правительства – уйти от оправдательной тональности дискуссии и предложить конструктивный ее характер.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО переданном агентству УНИАН.

По словам эксперта, сегодня существует большая вероятность того, что технологи команды Президента Виктора ЯНУКОВИЧА будут провоцировать оппозицию на дискуссию в оправдательном стиле. В то же время, правительству Николая АЗАРОВА необходимо будет чем-то наполнять информационное пространство в первые 100 дней работы, и, скорее всего, это будет критика оставленного им «наследия».

«В то же время, теневой Кабмин ТИМОШЕНКО-СОБОЛЕВА вполне способен изменить динамику общественной коммуникации. Для этого им необходимо предложить обществу конструктивную дискуссию в виде озвучивания и постановок задач действующему правительству», - убежден А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По его мнению, для перехода из власти в оппозицию команде лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО потребуется время - как для переформатирования самой команды, так и для смены образа мышления, деятельности и риторики выступлений.

В этом контексте А.ГОЛОБУЦКИЙ заявил: «Переход из власти в оппозицию всегда занимает больше времени и усилий, чем обратный процесс. Однако в случае с командой ТИМОШЕНКО, времени на раскачку и переформатирование команды, судя по всему, уйдет не много. Это свидетельствует как о целостности команды, так и о готовности к работе в сложных оппозиционных условиях – без властных рычагов, серьезных финансовых ресурсов, доступа к центральным СМИ, возможностей эффективно влиять на текущий политический процесс».