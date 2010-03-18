В России радуются, что Янукович уволил адмирала Тенюха

В штабе Черноморского флота России надеются, что новый командующий ВМС Украины сможет сгладить негативные тенденции во взаимоотношениях между украинскими и российскими моряками.

Об этом пишет РИА «Новости»,сообщая о том, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Игоря ТЕНЮХА от должности командующего Военно-морскими силами Украины.

Российское агентство отмечает, что «адмирал И.ТЕНЮХ, назначенный на должность командующего ВМС Украины в 2006 году, был инициатором и одним из идеологов информационной войны против базирования Черноморского флота РФ в Крыму. «По его приказу украинские военные корабли пытались заградить вход в Севастопольскую бухту российским кораблям в августе 2008 года, когда Грузия совершила агрессию против Южной Осетии. Черноморский флот участвовал тогда в операции по принуждению Грузии к миру», - отмечает РИА Новости.

«В штабе Черноморского флота России надеются, что новый командующий ВМС Украины сможет сгладить негативные тенденции во взаимоотношениях между российскими и украинскими моряками, которые возникли во время командования адмирала И.ТЕНЮХА».

Как отмечает NEWS.ru, “не исключено, что решение В.ЯНУКОВИЧА об отставке И.ТЕНЮХА - это первый шаг к продлению договора о пребывании Черноморского флота на территории Украины”.

Издание напоминает, что в 2017 году истекает срок договора с Украиной, в соответствии с которым Черноморский флот России может базироваться в Севастополе. В связи с возможным уходом российского флота с территории Украины запасной гаванью был объявлен Новороссийск. Однако, как сообщалось, строительство базы для флота РФ в Новороссийске, куда флот РФ должен переехать после окончания договора о его пребывании на территории Украины, решительно отстает от графика, и кораблям будет некуда податься.

Москва пытается убедить Киев оставить российский флот на своей территории и после 2017 года, используя цены на газ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, в Севастополе министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ представил руководящему составу флота нового командующего Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирала Виктора МАКСИМОВА.

М.ЕЖЕЛЬ поблагодарил бывшего командующего ВМС Украины И.ТЕНЮХА за работу. Как сказал министр, за то время, когда И.ТЕНЮХ возглавлял флот, «в Военно-морских силах произошли значительные изменения, проведена огромная работа».