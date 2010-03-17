Янукович пристроил бывшего спикера крымского парламента

Бывший председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО назначен советником Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Назначен советником Президента. Президент поручает работу в каким-то регионе, в данном случае - это Крым», - сообщила по телефону корреспонденту УНИАН пресс-секретарь бывшего спикера Алла ГОРЕВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, крымский парламент принял отставку представителя Партии регионов А.ГРИЦЕНКО с должности спикера и назначил вместо него исполняющего обязанности лидера местной организации ПР, экс-президента строительной корпорации «Укрросбуд» Владимира КОНСТАНТИНОВА.