Янукович пристроил бывшего спикера крымского парламента
17:31, 17 марта 2010Политика
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Гриценко стал советником
|Анатолий ГРИЦЕНКО
«Назначен советником Президента. Президент поручает работу в каким-то регионе, в данном случае - это Крым», - сообщила по телефону корреспонденту УНИАН пресс-секретарь бывшего спикера Алла ГОРЕВА.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, крымский парламент принял отставку представителя Партии регионов А.ГРИЦЕНКО с должности спикера и назначил вместо него исполняющего обязанности лидера местной организации ПР, экс-президента строительной корпорации «Укрросбуд» Владимира КОНСТАНТИНОВА.
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