Билоконь рассказал, как бежал из Украины, не взяв даже смены белья

Экс-министр внутренних дел Николай БИЛОКОНЬ не исключает, что вернется в Украину.

Об этом он сказал в интервью газете «Сегодня».

«В Москве хорошо, но я очень хочу домой!», - отметил экс-министр.

По его словам, в скором времени он планирует поехать «на могилы родителей» в Украине. «Потом встречусь с друзьями. А что дальше будет, посмотрим. Может быть, в Киеве останусь. А возможно, и в Москву вернусь», - отметил Н.БИЛОКОНЬ.

При этом он не исключил, что будет работать в Киеве, в одной из структур российской компании, в которой он сейчас работает в Москве. «У компании АФК «Система» есть бизнес в Украине. Думаю, что смогу быть там полезен», - сказал Н.БИЛОКОНЬ.

Он сообщил, что уже отправил на родину большинство своих домашних животных: «Вот на стене висит портрет моего любимца — английского верхового Дефа. Он и сейчас у меня. А остальных лошадей и трех алабаев я уже отправил домой в Украину».

При этом Н.БИЛОКОНЬ, отвечая на многочисленные вопросы относительно уголовного дела по факту злоупотребления им служебным положением, опровергал все обвинения в свой адрес.

Уехать из страны в январе 2005 года, по словам Н.БИЛОКОНЯ, его заставило ряд причин. «Это произошло по ряду причин. Во-первых, у меня резко ухудшилось состояние здоровья. Во-вторых, я действительно понимал: может произойти все что угодно. Новая власть уже объявила охоту на всех, кто перечил ей во время революции. Против нас возбуждались уголовные дела независимо от того, были мы виноваты или нет», - отметил он.

При этом Н.БИЛОКОНЬ добавил, что хорошо помнит, как, будучи еще народным депутатом, Виктор ЮЩЕНКО в сессионном зале Верховной Рады сказал: «Пан генерал, ваше место возле параши!». «Это тогда транслировали все каналы. Безусловно, после победы «оранжевых» мне ничего не оставалось, как уехать из своего дома в Пуща-Водице в чем стоял. Не успел взять с собой даже смену белья. А по дороге в аэропорт мне пришлось менять автомобили», - признался экс-министр.

Как сообщалось, Н.БИЛОКОНЬ проходит как подозреваемый в уголовном деле по факту злоупотребления служебным положением.

В мае 2005 года Министерство внутренних дел Украины обратилось к своим российским коллегам с просьбой установить, действительно ли бывший министр внутренних дел Украины Н.БИЛОКОНЬ находятся на территории Российской Федерации.