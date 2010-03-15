У Януковича уже знают, кто возглавит Госкомтелерадио и НТКУ

В Администрации Президента Украины определились с кандидатурами для назначения на должности руководителей Национальной телекомпании Украины и Государственного комитета по телевидению и радиовещанию.

Об этом в интервью УНИАН сообщила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН.

По ее словам, наиболее вероятным претендентом на должность президента Национальной телекомпании Украины является Егор БЕНКЕНДОРФ, а на должность председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию – Александр КУРДИНОВИЧ.

“Мы склонны считать, что это наиболее приемлемые кандидатуры, которые имеют наибольшие шансы быть назначенными на эти должности”, - отметила А.ГЕРМАН.

"Я очень хорошо оцениваю работу нынешнего и.о. главы Олега Наливайко. Но поскольку он подал в отставку, то будет новое назначение, - сказала ГЕРМАН в интервью Телекритике. - При подборе этой кандидатуры мы также хотели, чтобы это был молодым, энергичным и незапятнанным человеком. Перед ним мы также ставим задачу модернизации ОГТРК, реформ, изменений, современного менеджмента. Нужно будет содрать эту всю заскорузлость, которая так характерна была для этой структуры".

"Егор Бенкендорф кажется нам очень классным профессионалом, человеком, известным в журналистском сообществе, человеком, который может построить канал европейского уровня. А Александр Курдинович - тоже достаточно молодой и квалифицированный человек с чистым лицом", - добавила заместитель главы Администрации Президента.