Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО просит прекратить спекуляции вокруг объектов Одесского института сухопутных войск.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, об этом А.ГРИЦЕНКО сказал, комментируя заявление заместителя городского председателя Одессы Михаила КУЧУКА, в котором он обвинил Министерство обороны Украины в том, что не были учтены интересы города и семей офицеров при заключении договоров на строительство и реконструкцию разных объектов Одесского института сухопутных войск.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что Счетная палата Украины с 14 ноября по 5 декабря 2006 года провела тщательную проверку договоров, заключенных Минобороны с инвесторами, в том числе в городе Одесса, согласно которым бесквартирные военнослужащие получили жилье. Министр добавил, что по итогам этой работы председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО 20 декабря 2006 года направил в адрес Минобороны «Акт о результатах проверки».

«В этом документе зафиксировано, что заключенные Министерством обороны договоры «отвечали требованиям действующего законодательства», - отметил А.ГРИЦЕНКО, добавив, что «любые спекуляции вокруг этих вопросов являются безосновательными и неуместными».

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО отметил, что специальная правительственная комиссия во главе с вице-премьер-министром Дмитрием ТАБАЧНИКОМ, которая должна предложить Кабинету Министров комплексное решение вопроса дальнейшего использования недвижимого имущества Одесского института сухопутных войск, еще не завершила свою работу.

«А, следовательно, никто не уполномочен от своего имени обнародовать якобы выводы комиссии. Именно министр обороны на заседаниях комиссии настойчиво отстаивает интересы бесквартирных военнослужащих города Одессы, которых насчитывается свыше 3 тыс. 600 человек», - сказал А.ГРИЦЕНКО. «Наша позиция заключается в следующем: после распределения имущества Одесского института сухопутных войск необходимо предоставить жилье не только военнослужащим, которые сейчас проживают в общежитиях на территории института, но и тем, кто находится в гарнизонной очереди, а, кроме того, – создать фонд служебного жилья в Одесском гарнизоне на следующие десятилетия», - отметил министр обороны.

По его словам, то, что сегодня предлагают местные власти – около 800 квартир, является категорически неприемлемым. «Меньше чем на 1500 квартир для военных в качестве компенсации за переданное городу имущество, Министерство обороны не согласится. Такую позицию Минобороны поддерживают и Д.ТАБАЧНИК, и Секретариат Кабинета Министров», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он заметил, что Минобороны не делит военных по региональному признаку – «все они нуждаются в приличных условиях жизни, и предоставляем его там, где местные власти идут навстречу и выделяют участки для строительства».

Как сообщал УНИАН, 30 августа 2006 г. Кабинет Министров решил реорганизовать Одесский институт Сухопутных войск, а на его базе создать Военный институт Одесского Национального политехнического университета. Имущество и земельные участки вуза правительство решило оставить в управлении Минобороны без права отчуждения.

В январе этого года Одесский горсовет согласился принять в коммунальную собственность здания военного института. В свою очередь, находясь в Одессе, Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ заявил, что сооружения должны быть переданы Министерству образования и науки (министерство возглавляет социалист Станислав НИКОЛАЕНКО).

В свою очередь, министр обороны А.ГРИЦЕНКО назвал это заявление А.МОРОЗА некомпетентным.

12 февраля вице-мэр Одессы Михаил КУЧУК заявил, что во время заключения договоров на строительство и реконструкцию разных объектов на территории Одесского института Сухопутных войск Министерство обороны не учитывало интересы города и семей офицеров, проживающих на территории вуза.

Он уточнил, что «за разрешение строить на территории института Минобороны получало деньги или квартиры в других городах Украины, в частности, в Николаеве. Известно, по меньшей мере, о шести подобных договорах».