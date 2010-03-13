Министр финансов: дефицит Пенсионного фонда - 29,8 миллиардов

Несмотря на дефицит Пенсионного фонда Украины, который на конец первого квартала составляет почти 30 млрд. гривень, правительство не допустит сбоя по социальным выплатам.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

«Дефицит на конец первого квартала по Пенсионному фонду 29,8 млрд грн», - заявил министр.

При этом он отметил, приступая к работе министра, имея многолетний опыт работы в финансовой сфере, не ожидал, что финансовая система находится «в таком ужасном состоянии». Вместе с этим, он отметил, что правительство приложит все усилия для того, чтобы все социальные выплаты проводились в установленные сроки и в полном объеме.

«Минфин обеспечит в полном объеме финансирование всех социальных расходов, как это поручил Президент Украины Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ. Мы не допустим никаких срывов в системе государственных финансов, и наши граждане всегда будут своевременно получать зарплаты и пенсии. Это дело чести для правительства Украины и Министерства финансов», - заявил Ф.ЯРОШЕНКО.