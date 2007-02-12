Зварич думает, что коммунисты ввязались в политическую авантюру

Представитель Президента в Верховной Раде Украины Роман ЗВАРИЧ сомневается, что Верховная Рада даст согласие на принятие новой редакции Конституции, которой предусматривается отменить институт Президента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины” об этом он заявил, комментируя проект новой редакции Конституции, размещенный на сайте КПУ.

“Возможность его принятия – немного выше нуля”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.

При этом он назвал политической авантюрой подобное предложение коммунистов. “Я видел проект Конституции, который предлагают коммунисты. Считаю, что это – политическая авантюра”, - сказал Р.ЗВАРИЧ. Представитель Президента в Верховной Раде также считает, что суть этого проекта сводится к тому, чтобы ликвидировать “то юридическое лицо в международном праве, которое называется государство Украина”.

Как сообщал УНИАН, лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявил, что фракция КПУ планирует подать в Верховную Раду проект новой редакции Конституции, в котором не предусмотрен пост Президента.