Литвин предлагает показать, как нардепы презирают украинский народ

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает публиковать в средствах массовой информации данные о регистрации народных депутатов возле стола регистрации во время пленарных заседаний парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании ВР в связи с тем, что сегодня в сессионном зале отсутствовали некоторые авторы законопроектов, которые рассматривались на заседании, а также те члены профильных комитетов, которые должны были докладывать относительно этих законопроектов.

По словам В.ЛИТВИНА, такое поведение народных депутатов можно считать «пренебрежением к украинскому народу».

«8 дней в месяц (8 дней, во время которых народные депутаты работают в планерном режиме, – УНИАН) народные депутаты могут посидеть за нормальную, приличную зарплату», - считает он.

В.ЛИТВИН обратился к секретариату парламента с просьбой готовить для обнародования данные о присутствии народных депутатов на заседаниях ВР.

На вечернем заседании парламента в сессионном зале фактически присутствовали около 150 народных депутатов, хотя карточками зарегистрировались около 400 народных депутатов.