Нардепы Кириленко напомнили Раде о памятной дате (фото)
11:20, 09 марта 2010Политика
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Запланированы Чтения
По случаю 196-летия со дня рождения Тараса Шевченко народные депутаты из группы „За Украину!” установили на своих рабочих местах в сессионном зале Верховной Рады флажки с изображением Великого Кобзаря. Об этом сообщает сайт политической силы.
Также сегодня о 14.30 в Украинском Центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" (г. Киев, ул. Ивана Мазепы, 29) пройдут Первые Шевченковские Чтения политической партии «За Украину!».
В рамках Чтений народные депутаты и правительственные чиновники будут читать наизусть стихи Тараса Шевченко.
Среди участников – Вячеслав Кириленко, Владимир Мойсик, Ксения Ляпина, Иван Стойко и др.
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