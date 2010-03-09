Нардепы Кириленко напомнили Раде о памятной дате (фото)

По случаю 196-летия со дня рождения Тараса Шевченко народные депутаты из группы „За Украину!” установили на своих рабочих местах в сессионном зале Верховной Рады флажки с изображением Великого Кобзаря. Об этом сообщает сайт политической силы.

Также сегодня о 14.30 в Украинском Центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" (г. Киев, ул. Ивана Мазепы, 29) пройдут Первые Шевченковские Чтения политической партии «За Украину!».

В рамках Чтений народные депутаты и правительственные чиновники будут читать наизусть стихи Тараса Шевченко.

Среди участников – Вячеслав Кириленко, Владимир Мойсик, Ксения Ляпина, Иван Стойко и др.