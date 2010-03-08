О чем свидетельствуют первые назначения Януковича

Первые назначения нового Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА свидетельствуют о намерении сбалансировать интересы разных представителей возглавляемой им Партии регионов.

Такое мнение высказал эксперт Центра Восточных исследований ОSW Тадеуш ОЛЬШАНСКИЙ в аналитическом обзоре, которым владеет УНИАН.

Аналитик отметил, что новый руководитель президентской администрации Сергей ЛЁВОЧКИН принадлежит к группе "газового лобби" вместе с совладельцем швейцарского трейдера RosUkrEnergo Дмитрием ФИРТАШЕМ и бывшим министром ТЭК Юрием БОЙКО.

В свою очередь первый заместитель президентской администрации Ирина АКИМОВА представляет " металлургическое лобби".

"Это свидетельствует о намерении сбалансировать влияние представителей фракции в окружении Президента", - считает эксперт.

Он также назвал переименование президентской "канцелярии" в "администрацию" символическим способом "отделиться" от своего предшественника Виктора ЮЩЕНКО.

"Очередная смена имеет характер одноразовой политической декларации", - отметил он.

Аналитик также обратил внимание на то, что в первой своей официальной речи в должности Президента В.ЯНУКОВИЧ сосредоточился на экономических вопросах, не упоминая общественно-культурные темы, в том числе о статусе русского языка, который в избирательной кампании он обещал сделать вторым государственным.