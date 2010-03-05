Эксперт сомневается, что Януковичу в Кремле предложат конфетку

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня во время своего первого визита в Москву не добьется уменьшения цены на газ, вместе с тем представители российской власти попробуют использовать эту тему для получения уступок от него в других важных вопросах.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал польский аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

«Было бы странно, если бы эту конфету и награду сразу дали. Нужно еще заслужить», - сказал он.

Эксперт напомнил о недовольстве россиян первым визитом нового Президента в ЕС вместо РФ, отсутствии на его инаугурации российского Президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА, а также об изменении статуса визита В.ЯНУКОВИЧА в Россию.

Г.ГРОМАДСКИЙ убежден, что на самом деле главной целью В.ЯНУКОВИЧА на переговорах в Москве является не снижение цены на газ, а сохранение за Украиной статуса главного транзитера газа в Европейский Союз.

В то же время он считает, что добиться этого невозможно, напомнив заявление “Газпрома” о том, что проекты Nord Stream и South Stream будут реализованы.

«Нет никаких шансов, чтобы изменить решение по этим вопросам», - считает Г.ГРОМАДСКИЙ.

Эксперт добавил, что россияне уже несколько лет последовательно реализуют стратегию уменьшения зависимости от стран-транзитеров бывшего СССР.

Г.ГРОМАДСКИЙ также не исключил, что новая украинская власть в перспективе сможет добиться уменьшения цены на российский газ, заметив, что это может быть связано с возвращением к "старым схемам" в поставках газа, которые с начала 90-х проводились через непрозрачных посредников. Эксперт напомнил, что в ближайшем окружении В.ЯНУКОВИЧА есть люди, связанные с газовым сектором, которые могут быть заинтересованы в этом.

"Здесь россияне охотнее будут дискутировать с этой частью украинской элиты на тему возвращения к старым правилам игры", - допустил эксперт.

При этом Г.ГРОМАДСКИЙ заметил, что со стороны украинской власти было бы "большой ошибкой" согласиться на поставки газа не по рыночным правилам.