В БЮТ говорят о конституционном перевороте и требуют перевыборов ВР

Фракция БЮТ расценивает принятие в первом чтении изменений к Регламенту Верховной Рады, которыми разрешается создавать коалицию не только фракциям, но и отдельными народным депутатам, как конституционный переворот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По словам И.КИРИЛЕНКО, еще два дня назад демократическую коалицию развалили именно из-за того, что она не предоставила списки депутатов, а сегодня “регионалы” идут тем же путем и не собираются предоставлять подписи депутатов фракций.

«Оказывается, что закон имеет обратную силу, и списки с подписями уже не требуются», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что в случае принятия этого закона в целом БЮТ обратится к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой не подписывать этот документ.

«Мы будем обращаться к Президенту не подписывать этот закон, который грубо нарушает Конституцию», - сказал он.

По словам лидера фракции БЮТ, если и в дальнейшем будут нарушаться Конституция и законы, то единственный выход – это проведение досрочных выборов в парламент.

После выборов, добавил он, нужно вносить изменения в Конституцию Украины, чтобы гармонизировать действующее законодательство.

И.КИРИЛЕНКО также заверил, что фракция БЮТ не будет блокировать работу ВР в случае, если этот документ все-таки будет подписан.

«Блокировать трибуну, чтобы все обвиняли нас, что мы хватаемся за власть, мы не будем. Мы будем апеллировать к обществу», - сказал он.

В интервью корреспонденту УНИАН И.КИРИЛЕНКО также сообщил, что сегодня фракция БЮТ проведет свое заседание, на котором согласует свои последующие действия.

В то же время он заверил, что фракция не собирается покидать сессионный зал, и будет в дальнейшем принимать важные законы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, ВР приняла за основу изменения к своему Регламенту, которыми разрешается отдельным депутатам входить в коалицию. В то же время есть разъяснение Конституционного Суда о том, что в состав коалиции могут входить только фракции.