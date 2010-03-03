Прокурором Киева назначили человека из Донецка

Сегодня генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО представил коллективу прокуратуры города Киева новоназначенного прокурора столицы Юрия УДАРЦОВА вместо освобожденного от этой должности Евгения БЛАЖИВСКОГО.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Мирослава МУШКА.

По ее словам, Ю.УДАРЦОВ до этого назначения занимал должность прокурора Донецкой области, а еще раньше - прокурора Луганской.

В то же время, комментируя это назначение, источник в Генпрокуратуре заверил, что оно - "не политическое, а профессиональное, поскольку Ю.УДАРЦОВ - кадровый работник, который уже свыше 20 лет работает в органах прокуратуры и является опытным работником".

Вместе с тем, собеседник агентства отметил, что Е.БЛАЖИВСКИЙ назначен на должность заместителя генпрокурора вместо освобожденного ранее Владимира ШИНАЛЬСКОГО, который курировал пенитенциарную систему, международные отношения.