Тимошенко и Турчинов ждут «отмашки», чтобы освободить свои кабинеты?

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявляет, что в случае отставки правительства выполнение обязанностей премьер-министра будет возложено на одного из вице-премьеров, а премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ сразу же покинут свои рабочие кабинеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Я общался с Юлией Владимировной, и правительство готово сразу, как только состоится позитивное голосование по отставке, освободить свои кабинеты, я имею в виду руководство – ТИМОШЕНКО Юлию Владимировну и ТУРЧИНОВА Александра Валентиновича», - сказал И.КИРИЛЕНКО.