Тимошенко и Турчинов ждут «отмашки», чтобы освободить свои кабинеты?
12:37, 01 марта 2010Политика
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Кириленко знает, что и.о. они не будут
|Иван КИРИЛЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.
«Я общался с Юлией Владимировной, и правительство готово сразу, как только состоится позитивное голосование по отставке, освободить свои кабинеты, я имею в виду руководство – ТИМОШЕНКО Юлию Владимировну и ТУРЧИНОВА Александра Валентиновича», - сказал И.КИРИЛЕНКО.
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