О чем Януковича спросят в Брюсселе в первую очередь

Руководство Европейского Союза во время сегодняшних встреч с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в Брюсселе, в первую очередь, будут обсуждать безопасность газового транзита через украинскую территорию и проведение экономических реформ. Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza.

Издание отмечает, что Украина остро переживает экономический кризис, и для выхода из рецессии нуждается в помощи МВФ, в котором значительное влияние имеет Европейский Союз.

"Зависимость следующих траншей помощи (о которой планирует просить В.ЯНУКОВИЧ) от конкретных реформ и борьбы с коррупцией в ближайшие годы может быть главным инструментом влияния ЕС на Украину", - пишет газета.

По мнению издания, западные политики будут убеждать В.ЯНУКОВИЧА не инициировать пересмотр газовых соглашений, подписанных между Украиной и Россией в январе 2009 года.

GW отмечает, что европейские политики, вероятнее всего, скептически отнесутся к идее создания газотранспортного консорциума с участием западных компаний и российского "Газпрома", поскольку эта идея реанимируется время от времени, но реально в этом деле ничто достигнуто.

Газета также заметила, что собеседники нового украинского Президента могут задекларировать готовность облегчить визовый режим с Украиной.

«Не исключено, что сегодня В.ЯНУКОВИЧ услышит первые, но общие обещания в этом деле», - отметило издание.

Автор статьи также призвал не преувеличивать значимость первого визита В.ЯНУКОВИЧА в Европейский Союз, поскольку Виктор ЮЩЕНКО в 2005 году тоже как бы неожиданно свой первый визит осуществил в Россию. "После Помаранчевой революции В.ЮЩЕНКО поехал в Москву, но это не многое изменило в его прохладных отношениях с Кремлем", - резюмировал журналист.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 марта, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ прибыл в Брюссель с визитом.