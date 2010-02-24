У Януковича хотят перекроить планы депутатов

Фракция Партии регионов предлагает с 9 по 12 марта проводить пленарные заседания Верховной Рады.

Об этом говорится в проекте постановления парламента от 23 февраля “О внесении изменений в календарный план проведения шестой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва”, который внес на рассмотрение ВР народный депутат от Партии регионов Николай КОМАР.

В объяснительной записке к постановлению такая инициатива обосновывается необходимостью срочного рассмотрения парламентом безотлагательных вопросов.

Проектом постановления предусматривается, что ВР неделю с 9 по 12 марта будет работать по такому плану: 9 марта - заседание Согласительного совета, пленарные заседания; 10 марта – пленарное заседание, работа в комитетах, комиссиях и фракциях; 11 марта – пленарные заседания; 12 марта – час вопросов к правительству, пленарное заседание. А неделю с 15 по 19 марта предлагается посвятить работе в комитетах, комиссиях и фракциях.

Текст проекта постановления обнародован на официальном сайте ВР.