Завтра выборы Уполномоченного Верховной Рады по правам человека (фото)

В случае избрания на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека (омбудсмена) правозащитник Евгений ЗАХАРОВ намерен прежде всего ввести должности региональных уполномоченных по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Черниговском пресс-клубе реформ.

По его словам, институт региональных представителей Уполномоченного по правам человека необходимо ввести для повышения эффективности работы омбудсмена в Украине. „Особенно это актуально для регионов, в том числе и Чернигова, где есть сильные правозащитные организации”, – сказал Е.ЗАХАРОВ. По его мнению, для Уполномоченного важно сотрудничество с неправительственными и правозащитными организациями. Кандидат на должность омбудсмена также сообщил о намерении ввести уполномоченных по правам ребенка, прав меньшинств и доступа к информации и защите персональных данных.

Евгений Захаров (второй слева) на пресс-конференции ”Кампания против пыток и жестокого поведения в Украине” в УНИАН в Киеве, 2006 г.

Нина Карпачёва (справа) на встрече с активом Партии регионов после VIII съезда партии в Киеве во время парламентской кампании

Как сообщал УНИАН, на должность Уполномоченного ВР по правам человека претендуют два кандидата: народный депутат Украины от Партии регионов Нина КАРПАЧЁВА, которая занимала эту должность на протяжении восьми лет, и председатель Украинского Хельсинского Союза, сопредседатель Харьковской правозащитной группы Е.ЗАХАРОВ.

Завтра, 8 февраля, Верховная Рада планирует выбрать Уполномоченного по правам человека.