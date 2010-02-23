23 февраля лучше объявить Днем жертв гражданской войны

Представители одесского организационного комитета «23 февраля» сегодня обратились к депутатам Верховной Рады Украины и Государственной Думы Российской Федерации с предложением «провозгласить 23 февраля Международным днем жертв гражданской войны, поскольку оба государства наиболее пострадали во время событий 1918-1921 годов».

Как передает корреспондент УНИАН, инициативу было обнародовано сегодня в ходе гражданской панихиды, состоявшейся возле памятника погибшим на Куликовом поле, где в свое время были захоронены бойцы Красной Армии и войск Центральной Рады.

«Мы считаем, что настало время отойти от различных идеологических наслоений и взглянуть на трагедию, которая произошла, с точки зрения цивилизованного мира. Представители разных народов, которые были историческими врагами, создавали общий День памяти погибших, что должно стать предупреждением для будущих поколений, дабы подобных трагедий больше не повторилось», – сказал член оргкомитета Сергей ГУЦАЛЮК, выступая перед участниками панихиды от имени ряда молодежных организаций, историков, священнослужителей различных конфессий.

На такой шаг, по убеждению членов оргкомитета, российские и украинские политические деятели должны пойти для того, чтобы исключить «любые гражданские противостояния и конфликты среди наших народов и государств» в будущем.

«Это позволит не только приблизиться к европейским стандартам, но и одновременно отойти от неактуального пафоса», – отметил С.ГУЦАЛЮК, подчеркнув, что идеологическая подоплека, заложенная под эту дату во времена Советского Союза, на сегодня себя исчерпала.