Украинская преподавательница - угроза "общественным интересам" Германии?

Преподавательница Львовского национального университета им. Ивана Франко Ирина ФРИС обвиняет посольство Германии в Киеве в дискриминации из-за необоснованной невыдачи визы, а также в нелегальном сборе информации о ее личности.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении И.ФРИС в министерства иностранных дел Украины и Германии.

И.ФРИС, которая в прошлом году оспаривала в польском суде и прокуратуре свое задержание пограничной службой Польши, просит министерства разобраться в ситуации и защитить ее права.

Украинка отметила, что посольство объяснило отказ в выдаче визы, тем, что она пользовалась шенгенской визой, выданной польским консульством, и тем, что ее пребывание на немецкой территории „могло бы навредить или представлять угрозу общественным интересам”.

„Много раз, находясь на территории ФРГ в научных поездках, ни разу не нарушила законодательства Германии, поэтому считаю такой отказ безосновательным”, - отметила в заявлении И.ФРИС.

Она заметила, что воспользовалась "польской" шенгенской визой для участия в судебном заседании в ее деле против действий польских пограничников в марте 2009 года с тем, чтобы добраться на аэродром в Германии, откуда отбыла в Украину.

„Поскольку я судилась с Польской пограничной службой региона г. Згожелец, то не очень хотела ехать автобусом через территорию этой пограничной заставы, где я провела ночь в камере. И поэтому выбрала как транспортное средство – бюджетные авиалинии WizzAir, летавшие из аэропорта в Дортмунде (ближайший город)”, - объяснила И.ФРИС.

Преподавательница отметила, что де-факто ее неприятности с польской пограничной службой вызваны ошибкой немецкого посольства в Киеве, которое выдало ей неправильный тип визы.

„Если бы немецкое посольство не выдало мне национальную 2-месячную визу (вместо шенгенской), то меня бы не задержала польская пограничная служба, и я бы не ехала на суд в г. Згожелец, и не вылетала из г. Дортмунда в Украину”, - отметила преподавательница.

И.ФРИС также заявила, что после официального отказа в выдаче визы в конце прошлого месяца работники посольства звонили по телефону во Львовский университет и собирали личную информацию о ней.

Преподавательница назвала такие действия нарушением 32 статьи Конституции Украины, которая запрещает сбор конфиденциальной информации без согласия лица, о котором такая информация собирается.

„В визе мне было отказано 6 января 2010 года. Поэтому любое, даже вероятное, основание для деятельности посольства в отношении меня отпадает”, - отметила И.ФРИС.

Справка УНИАН. 26-летнюю преподавательницу И.ФРИС задержали 7 января 2009 года работники Лужицкого отдела пограничной службы Польши (ответственные за приграничный район с Германией), аргументируя это тем, что она не имела права ехать в Украину транзитом по польской территории с национальной немецкой мультивизой на 2 месяца.

Украинку продержали ночь в камере, выражали непристойные и оскорбительные слова по ее адрес, на следующий день заставили подписать протокол задержания, в котором она признает вину, и угрожали большими проблемами, если она этого не сделает.

И.ФРИС не подписала протокол и обжаловала свое задержание в суде и прокуратуре.

Суд в Згожельце 2 марта 2009 года признал правомерным задержание, назвав основанием для своего решения 18 статью Шенгенского кодекса, которая регулирует применение долгосрочных виз (свыше 3 месяцев), а И.ФРИС имела краткосрочную двухмесячную визу.

Прокуратура в Згожельце продолжает рассматривать дело.