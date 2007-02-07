Завтра Ющенко поедет в Германию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время рабочего визита в Германию планирует встретиться с канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ, генеральным секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ. Встреча с Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ не планируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге для прессы глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

Он напомнил, что с 8 по 10 февраля Президент будет находиться в Германии с рабочим визитом.

В рамках этого визита завтра, 8 февраля, в Берлине Президент планирует встретиться с А.МЕРКЕЛЬ, после чего запланирована совместная пресс-конференция.

Также Президент планирует встретиться с Генеральным секретарем НАТО Х.СХЕФФЕРОМ.

В субботу, 10 февраля, Президент примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности. Планируется выступление Президента на этом мероприятии.

В.БАЛОГА отметил, что в этой конференции планируется участие Президента РФ В.ПУТИНА и канцлера Германии А.МЕРКЕЛЬ.

Президент также встретится в ходе своего пребывания в Мюнхене с Президентом Баварии Эдмундом ШТОЙБЕРОМ Также Президент планирует посетить мемориальный комплекс «Концентрационный лагерь «Флоссенбург», узником которого был отец Президента Украины Андрей Ющенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, планируется ли встреча с В.ПУТИНЫМ в Мюнхене, В.БАЛОГА отметил, что другие встречи, чем он назвал выше, у Президента Украины не запланированы.