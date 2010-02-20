Московский Патриарх приедет на инаугурацию Януковича

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет участие в инаугурации нового президента Украины, которым избран Виктор Янукович, сообщил РИА Новости в пятницу источник Московской патриархии.

Подробности пока не сообщаются. Подтверждений из других источников тоже нет.

Патриарх Кирилл одним из первых - еще до окончания подсчета голосов, 9 февраля - поздравил Януковича с избранием на пост президента. Он также пожелал украинскому народу, чтобы "вместе с прошедшим голосованием постепенно ушел в историю период потрясений и нестабильности".