Диссиденты считают, что Бандера не одобрил бы действий Ющенко

Виктор ЮЩЕНКО несет ответственность за приход к власти «русификатора» Виктора ЯНУКОВИЧА. В этом убеждены общественные деятели, диссиденты Богдан ГОРЫНЬ, Левко ЛУКЬЯНЕНКО и Владимир ПИЛИПЧУК, которые выразили свою позицию в открытом письме действующему Президенту, переданном УНИАН

Авторы обращения считают, что во втором туре выборов В.Ющенко способствовал победе В.Януковича.

«Считаем, что все Ваши беды (а с ними и Украины) - результат отсутствия у Вас чувства ответственности за судьбу Украины», – говорится в письме.

Диссиденты акцентируют внимание на том, что «после выборов Янукович свое первое слово сказал не на государственном языке».

«Тем он (В.Янукович. – Ред.) подтвердил намерение последующей решительной русификации Украины, подал сигнал, что, вопреки Конституции Украины, он намерен российский флот оставить в Украине, отдать Консорциуму газовую трубу, вступить в таможенный союз с Россией и ЕЭП, заблокировать продвижение Украины в НАТО", – отмечают Б.ГОРЫНЬ, Л.ЛУКЬЯНЕНКО и В.ПИЛИПЧУК.

Они также выразили негативное отношение к возможному последующему сотрудничеству В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА. "Если после этих заявлений Януковича Вы дадите совет, разрешение, а может, и команду на вхождение подконтрольных Вам народных депутатов из фракции НУНС в коалицию с Януковичем, то как бы к этому отнесся Бандера, которому Вы недавно присвоили высшее звание Героя Украины?» – риторически спрашивают авторы обращения.