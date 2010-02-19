ВАСУ просят забрать у ЦИК оригинал протокола про результаты выборов

Представитель интересов кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО в суде, народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ во время судебного заседания Высшего административного суда Украины подал ходатайство в коллегию судей ВАСУ с просьбой вытребовать оригинал протокола ЦИК от 14 февраля о результатах голосования, а также вызвать 17 свидетелей.

Как передает корреспондент УНИАН, эти ходатайства он заявил после перерыва в судебном заседании.

Из этих 17 свидетелей четверо – представители Центральной избирательной комиссии, которые на заседании ЦИК 14 февраля заявили отдельное мнение по поводу установления и объявления результатов голосования во втором туре президентских выборов.

В своем выступлении А.ПОРТНОВ попросил суд удовлетворить эти ходатайства.