К Януковичу из ЕС приедет "человек надлежащего уровня"

Европейский Союз на инаугурации Виктора ЯНУКОВИЧА будет представлять высокое должностное лицо из Брюсселя.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник, близкий к руководству ЕС.

“Это будет человек надлежащего уровня из Брюсселя”, - сказал собеседник агентства.

Он, в частности, не исключил, что на инаугурацию прибудет глава европейской дипломатии Кэтрин ЭШТОН.

Вместе с тем, по словам источника, окончательно уровень представительства и фамилия представителя будут согласованы в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада приняла постановление о проведении 25 февраля инаугурации новоизбранного Президента.

В тот же день кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО обжаловала в Высшем административном суде Украины решение Центральной избирательной комиссии, которым В.ЯНУКОВИЧ признан победителем президентских выборов.

Сегодня, 17 февраля, ВАСУ приостановил действие решения ЦИК об установлении результатов выборов и избрании В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.