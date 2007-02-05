Ющенко обращается в Конституционный суд с вопросом о Законе про Кабмин

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращается с первоочередным представлением в Конституционный Суд относительно конституционности закона о Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня на брифинге.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, закон не удовлетворяет нормам Конституции как по процедуре его принятия, так и по содержанию.

Президент привел аргументы в подтверждение своего убеждения.

В.ЮЩЕНКО напомнил о перипетиях, связанных с принятием закона о Кабмине.

Он напомнил о решении КС от 7 июля 1998 года о том, что в случае, если в текст закона после его повторного рассмотрения в парламенте вносятся изменения, непредусмотренные предложениями Президента, глава государства имеет право вернуть этот закон на повторное рассмотрение парламента. По словам В.ЮЩЕНКО, о том, что такие изменения были, свидетельствует письмо председателя аппарата ВР Валентина ЗАЙЧУКА.

В.ЮЩЕНКО убежден, что председатель ВР Александр МОРОЗ не имел права подписывать этот закон. «Убежден, что соблюдением законов и Конституции можно достойно выходить из всех проблемных вопросов», - сказал Президент.

Говоря о своих замечаниях относительно содержательной части закона, В.ЮЩЕНКО отметил, что в законе есть ряд позиций, которые выглядят особенно конфликтными. В частности, положение, по которому коалиция имеет право вносить в парламент кандидатуру премьер-министра, а также кандидатуры министров иностранных дел и обороны, В.ЮЩЕНКО назвал антиконституционными и узурпирующими власть.

«Зачем тогда нужен институт Президента, если это может делать коалиция», - спросил глава государства.

Также В.ЮЩЕНКО назвал ряд других положений, которые противоречат, по его словам, положению Конституции. В частности, вопросы скрепления подписями законодательных актов Президента, назначения заместителей министра обороны и министра иностранных дел.

«Учитывая указанное, хотел бы подчеркнуть, что Кабинет Министров работать или жить с фальшивым паспортом не может», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, отметив: «Председатель ВР, по моему глубокому убеждению, не наделен Конституцией правом подписи законов, которые возвращены Президентом для повторного рассмотрения».

Как уточнил УНИАН глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, если представление в КС определено как первоочередное, суд должен рассмотреть его в течение одного месяца.

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент Украины В.ЮЩЕНКО повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

Закон о Кабинете Министров был опубликован 2 февраля в газетах "Голос України" и "Урядовий кур`єр". Под документом стоит подпись председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА, датированная 21 декабря 2006 года. Таким образом, закон официально вступил в силу.