Партия регионов подготовила проект отставки Тимошенко

Партия регионов подготовила проект постановления об отставке нынешнего правительства во главе с Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя ПР, народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Проект у нас уже готов», - сказал он.

В то же время Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что ответить на вопрос, будет ли рассматриваться этот проект уже на следующей пленарной неделе Верховной Рады, он сможет завтра, после 15.00.