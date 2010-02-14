Партия регионов подготовила проект отставки Тимошенко
19:19, 14 февраля 2010Политика
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Заседание Верховной Рады завтра
Партия регионов подготовила проект постановления об отставке нынешнего правительства во главе с Юлией ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя ПР, народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ.
«Проект у нас уже готов», - сказал он.
В то же время Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что ответить на вопрос, будет ли рассматриваться этот проект уже на следующей пленарной неделе Верховной Рады, он сможет завтра, после 15.00.
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