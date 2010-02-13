В ЦИК уточнили дату объявления официальных результатов выборов

Центральная избирательная комиссия должна 16 февраля установить официальные результаты второго тура выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.

Он сообщил, что сегодня Центризбирком получил от окружной избирательной комиссии последний уточненный протокол с результатами голосования.

При этом А.МАГЕРА напомнил, что по закону ЦИК должен установить официальные результаты выборов Президента на третий день после получения последнего протокола - это вторник, 16 февраля.

“О среде (когда по закону проходит 10-дневный срок установления официальных результатов выборов - УНИАН) можно уже забыть”, - сказал А.МАГЕРА.

Он отметил, что положение закона, в соответствии с которым ЦИК должен установить официальные результаты выборов в 10-дневный срок со дня голосования, но не позже, чем на третий день со дня получения последнего протокола с “мокрой” печатью, действует как в первом туре, так и втором туре выборов.