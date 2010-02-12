Януковича приглашают в Брюссель

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с избранием главой Украинского государства.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Президента Европарламента.

“Европейский парламент надеется на совместную работу с вами над усилением отношений Украина-ЕС и продвижением политики Восточного партнерства”, - написал Е.БУЗЕК в своем послании В.ЯНУКОВИЧУ.

Президент Европарламента отметил, что украинский народ может гордиться тем, что выборы в целом были проведены свободно и честно. В то же время, по словам Е.БУЗЕКА, хотя нынешние выборы и продемонстрировали определенное улучшение, отдельные проблемы, на которые обратили внимание, в том числе и международные наблюдатели, остаются.

“Я верю, что новое руководство страны под вашим председательством обратит внимание на обеспокоенность, высказанную наблюдателями, нормами относительно финансирования избирательной кампании и необходимости унифицированного избирательного законодательства”, - написал Президент Европарламента.

Е.БУЗЕК призвал В.ЯНУКОВИЧА к созданию доверия и усилению сотрудничества со всеми политическими силами в стране с целью осуществления необходимых социально-экономических, судебной и конституционной реформ и дальнейшего продвижения Украины по пути европейской интеграции.

“Думаю, вы согласитесь со мной, что на фоне экономического спада, рост энергетической опасности и социальной уязвимости Украине крайне необходима политическая стабильность и национальное единство”, - написал Президент Европарламента.

Е.БУЗЕК также пригласил В.ЯНУКОВИЧА посетить Брюссель.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии В.ЯНУКОВИЧ во втором туре выборов набрал 48,95% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО – 45,47%.