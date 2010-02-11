НУ-НС решает, как жить дальше, поскольку «фактор Ющенко исчез»

Фракция НУ-НС провела собрание своих народных депутатов для обсуждения ситуации, сложившейся после президентских выборов, и возможности консолидации усилий на будущее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил народный депутат от НУ-НС Тарас СТЕЦЬКИВ.

По его словам, впервые за последнее время на собрание фракции явились 35 депутатов, кроме депутатов от групп «За Украину!» и УНП.

«Обсуждался вопрос о возможности консолидации фракции и возобновление ее полноценной работы. Такая попытка сейчас будет осуществлена, поскольку фактор ЮЩЕНКО уже исчез, и есть понимание того, что фракция может быть субъектом политических процессов», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что сейчас неизвестна позиция относительно возможной консолидации групп «За Украину!» и УНП. «Возможно, они не присоединятся к такой консолидации, но мы бы очень хотели, чтобы они присоединились», - сказал он.

По словам народного депутата, также обсуждались возможные варианты тактического поведения фракции и стратегические подходы. «Это был обмен мнений, никакого решения не принималось», - сказал он.

Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что собрание продолжится завтра и в понедельник.

По словам депутата, основная часть депутатов фракции склоняется к невозможности создания коалиции с Партией регионов, поскольку нет оснований верить, что “регионалы” согласятся на кандидатуру премьер-министра от НУ-НС.

Кроме того, добавил Т.СТЕЦЬКИВ, большинство депутатов выступают за начало создания единой серьезной политической силы, которая в случае досрочных выборов в Верховную Раду смогла бы пройти в парламент.

В свою очередь, лидер депутатской группы УНП Юрий КОСТЕНКО подтвердил, что его группа и группа «За Украину!» проводили свое отдельное заседание. Он заметил, что во время заседания обсуждался вопрос о возможных новых коалициях в парламенте, однако никакого конкретного решения не было принято.

Ю.КОСТЕНКО отказался говорить, видит ли он депутатов своей группы в новой возможной коалиции с Партией регионов. «Никакие переговоры о коалиции пока не ведутся. Если будут переговоры, то тогда и будем говорить», - сказал он.