Луценко: интеллектуалы ”Народной самообороны” напишут новую Конституцию

Интеллектуальное крыло Гражданского движения «Народная самооборона» будет работать над разработкой новой Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер движения Юрий ЛУЦЕНКО сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции в Херсоне.

«За 15 лет, если глобально задуматься, мы построили страну для чиновников. Мы сегодня должны подумать над тем, как построить государство для человека», - сказал Ю.Луценко.

По его словам, эксперты, которые присоединятся к «Народной самообороне», будут работать над разработкой Основного Закона, который бы служил украинскому гражданину.

«В данном случае мы бы хотели поговорить о перезагрузке Конституции, законодательстве Украины ради создания Украины для людей», - сказал Ю.Луценко.

По его словам, новая Конституция должна отменить депутатскую неприкосновенность, а также позволить гражданам голосовать с 16-летнего возраста.

Организатор «Народной самообороны» выразил обеспокоенность тем, что уголовная ответственность наступает с 16 лет, а право голосовать – с 18.