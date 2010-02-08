В штабе Тимошенко заявляют, что нардеп Ландик сорвал работу комиссии

Народный депутат Украины от Партии регионов Владимир ЛАНДИК сорвал работу 109-й окружной комисии (г. Красный Луч, Луганская область). Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в штабе «Донбасс» кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

По сообщению доверенного лица Ю.ТИМОШЕНКО Бориса ПЕРЕПЕЛИЦЫ, в 14:00 народный депутат от Партии регионов В.ЛАНДИК ворвался в помещение, где проходило заседание окружной избирательной комиссии. По словам Б.ПЕРЕПЕЛИЦЫ, член команды кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА угрожал, оскорблял и унижал членов комиссии. Его агрессивное поведение сделало невозможным дальнейшую работу ОИК.

Как отмечает Б.ПЕРЕПИЛИЦА, «такое поведение есть не только незаконным, но и ставит под вопрос легитимность работы ОИК, поскольку законодательством не предусмотрены перерывы или приостановки в его заседании до установления результатов выборов».

Сейчас группа юристов и народных депутатов штаба Ю.ТИМОШЕНКО в Луганской области готовят свою реакцию на срыв работы комиссии.

Ранее штаб «Донбасс» Ю.ТИМОШЕНКО сообщал о большом количестве нарушений, выявленных во время работы окружных избирательных комиссий.