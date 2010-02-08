Уволенный Ющенко губернатор готов признать Президентом любого из двух

Освобожденный указом Президента Украины от должности председателя Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ заявил, что признает главой государства любого из двух кандидатов - будь то Виктор ЯНУКОВИЧ или Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом А.АВАКОВ заявил, комментируя итоги голосования второго тура президентских выборов.

«Я готов признать Президентом того, кого назовет ЦИК, если он будет избран законно. Я скажу - да, это Президент Украины. И я его признаю», - сказал А.АВАКОВ.

«Если уровень политической и другой культуры в нашем обществе высокий или повышается, то будет как в США, где считанные голоса решили судьбу победителя, и все жили счастливо. Если уровень культуры у нас такой, как сейчас - и политической, и в обществе - то это будет продуцировать ситуацию, при которой мы 80% своего времени будем тратить на битвы друг с другом. А в это время соседние маленькие страны будут развиваться. Это петля во времени, на которую не хочется тратить силы», - сказал А.АВАКОВ, комментируя по просьбе журналистов ситуацию, при которой Президентом Украины станет человек, не пользующийся поддержкой большинства областей.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 5 февраля 2010 г. подписал указ «Об отставке председателя Харьковской областной государственной администрации».