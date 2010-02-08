Уволенный Ющенко губернатор готов признать Президентом любого из двух
Авакову не нравится "петля во времени"
Освобожденный указом Президента Украины от должности председателя Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ заявил, что признает главой государства любого из двух кандидатов - будь то Виктор ЯНУКОВИЧ или Юлия ТИМОШЕНКО.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом А.АВАКОВ заявил, комментируя итоги голосования второго тура президентских выборов.
«Я готов признать Президентом того, кого назовет ЦИК, если он будет избран законно. Я скажу - да, это Президент Украины. И я его признаю», - сказал А.АВАКОВ.
«Если уровень политической и другой культуры в нашем обществе высокий или повышается, то будет как в США, где считанные голоса решили судьбу победителя, и все жили счастливо. Если уровень культуры у нас такой, как сейчас - и политической, и в обществе - то это будет продуцировать ситуацию, при которой мы 80% своего времени будем тратить на битвы друг с другом. А в это время соседние маленькие страны будут развиваться. Это петля во времени, на которую не хочется тратить силы», - сказал А.АВАКОВ, комментируя по просьбе журналистов ситуацию, при которой Президентом Украины станет человек, не пользующийся поддержкой большинства областей.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 5 февраля 2010 г. подписал указ «Об отставке председателя Харьковской областной государственной администрации».