Наша Украина попеняла Януковичу: речь по-русски - «первая ласточка»

В «Нашей Украине» возмущены, что кандидат на пост Президента Виктор ЯНУКОВИЧ свою первую речь после объявления данных экзит-полов произнес на русском языке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

«Виктору ЯНУКОВИЧУ должно быть стыдно за то, что первую свою речь в штабе после объявления результатов экзит-полов он сделал на русском языке. Но вряд ли он это поймет, поэтому стыдно за него всей стране, как жителям Восточных областей, так и Западных», - сказал, в частности, народный депутат, член Президиума политсовета «Нашей Украины» Владимир ВЯЗИВСКИЙ.

«ЯНУКОВИЧУ, как кандидату в Президенты, который уже получил поддержку значительной части населения, я готов найти лучших преподавателей украинского языка Львовского национального университета, чтобы украинцам, которые за него проголосовали, не было стыдно за своего кандидата», - отметил депутат.

В то же время он отметил, что это выступление является достаточно символичным. «Кандидат на высший пост в стране даже не сделал попытки выступить на государственном языке. В этом – всё его украинство. Страшно даже представить, как этот человек будет себя вести в дальнейшем, как по отношению к украинскому языку, так и к культуре и истории. Это лишь первая ласточка», - подытожил В.ВЯЗИВСКИЙ.