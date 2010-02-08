Под ЦИК греются несколько сотен коренастых молодых людей

По состоянию на утро понедельника почти на всех площадях Киева спокойно, кроме площади под ЦИК.

Об этом в понедельник утром сообщает телеканал "1+1".

Так, по информации телеканала, под ЦИК продолжают стоять палатки синего цвета с символикой Партии регионов.

Также там находятся несколько сотен молодых людей в синих полиэтиленовых накидках стоят там из полуночи.

Однако они не идут на контакт с прессой. Единственное, что они сказали журналисту 1+1, это то, что они из Житомирской области, а также то, что защищают здесь результаты выборов.

На Софиевской Площади и на Михайловской площади все спокойно.

Украинская правда