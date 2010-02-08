БЮТ: на Донбассе Тимошенко потеряла 2% голосов из-за фальсификаций

В Донецкой области из-за фальсификаций во втором туре президентских выборов Юлия ТИМОШЕНКО потеряла минимум 2% голосов избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции пресс-секретарь Донецкого областного избирательного штаба Ю.ТИМОШЕНКО Олег ИЗМАЙЛОВ.

По его словам, данные экзит-пола по Донецкой области, согласно которым Ю.ТИМОШЕНКО набрала 5,47% голосов избирателей в регионе, «нас не очень удивили и были ожидаемы». Но при этом О.ИЗМАЙЛОВ подчеркнул, что если бы не фальсификации на выборах, число голосов избирателей, отданных за Ю.ТИМОШЕНКО, было бы минимум на 2% выше.

«Сейчас наши юристы обрабатывают весь тот комплекс документов о нарушениях в избирательных участках, которые были зафиксированы», - сказал он и добавил: «Думаю, несколько позже мы сделаем ряд заявлений и выскажем официальную точку зрения на те нарушения, которые были в ходе голосования».

«Думаю, будут десятки исков поданы в суд на нарушения во время второго тура голосования», - сказал О.ИЗМАЙЛОВ.