Тимошенко призывает свою команду бороться за каждый голос

Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО советует своим оппонентам не праздновать победу, пока не будет подсчитан последний протокол.

Об этом она заявила сегодня во время брифинга, передает корреспондент УНИАН.

"Если кто-то будет до реального подсчета голосов объявлять или праздновать чьи-то победы - это просто манипуляция сознанием людей", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, пока не будет посчитан последний протокол, говорить о каких-либо результатах невозможно.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что история уже знает примеры, когда объявляли Президента, выдавали ему удостоверение, но потом судьба складывалась по-другому.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила всех своих избирателей за поддержку. "Я убеждена, что этих людей большинство", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также выразила благодарность всем членам своей команды, которые работают в комиссиях всех уровней и защищают результаты голосования от фальсификаций.

По ее словам, результаты экзит-полов не свидетельствуют о том, что новый Президент уже определен. "Это лишь социология... Разница, которая заявлена в три процента, она в пределах социологической погрешности. И поэтому сейчас, в эту минуту делать какие-то выводы рано", - сказала кандидат.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что все будет зависеть от того, как ее команда на местах будет защищать результаты выборов. "Я прошу всех бороться за каждый протокол, бороться за каждый акт, бороться за каждый голос. Голос может решить судьбу Украины. Ни на минуту не расслабляться", - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что ее команда ведет параллельный подсчет голосов, и уже в середине ночи БЮТ будет иметь предварительные данные голосования.

Как сообщал УНИАН, в 20.00 были обнародованы результаты экзит-полов, согласно которым Виктор ЯНУКОВИЧ опережает Ю.ТИМОШЕНКО с отрывом 3-6%.