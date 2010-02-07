Суд остановил решение, на основании которого Ющенко уволил губернатора

Суд приостановил решение Харьковского областного совета о выражении недоверия главе Харьковской областной государственной администрации Арсену АВАКОВУ.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Сергея СТОРОЖЕНКО.

По его словам, 6 февраля Харьковский апелляционный административный суд, рассмотрев жалобу А.АВАКОВА, отменил постановление суда низшего уровня и приостановил решение сессии Харьковского облсовета о выражении недоверия А.АВАКОВУ.

«Суд принял во внимание все необходимые обстоятельства. Я рад, что в Харьковской области есть честные и неподкупные судьи, которые в состоянии полно, объективно и всесторонне изучить дело и вынести решение независимо от политической конъюнктуры», - заявил С.СТОРОЖЕНКО.

При этом он сообщил, что, таким образом решение Окружного административного суда отменено, а рассмотрение дела по сути запланировано на 11 февраля 2010 года.

«Все это свидетельствует о том, что когда вчера на пресс-конференции я говорил, что с правовой точки зрения и с точки зрения юриспруденции указ Президента Украины об отставке главы Харьковской областной государственной администрации Арсена АВАКОВА является принятым с существенными нарушениями, является незаконным, полностью подтверждается. Потому что так спешили, так хотели расправиться с неугодным губернатором, что даже не дождались, пока судебное решение вступит в законную силу”, - сказал С.СТОРОЖЕНКО.

По его словам, «фактически, указ Президента завис в воздухе, потому что основанием было решение сессии, а теперь оно приостановлено. Вот такие в Секретариате юристы, которые готовили такой указ, и Президент его подписал. Пусть рассматривают по сути дело. Поскольку сессия областного совета на те же грабли наступила, что и в 2006 году, когда мы прошли все судебные инстанции, и Верховный суд Украины принял решение, в соответствии с которым то решение сессии областного совета было полностью упразднено. Так же будет и сейчас», - заверил С.СТОРОЖЕНКО.

Справка УНИАН. 3 февраля Харьковский облсовет на 53-й сессии выразил недоверие главе облгосадминистрации А.АВАКОВУ. Вопрос о недоверии губернатору был внесен фракциями Партии регионов и Коммунистической партии. За это решение проголосовали 105 депутатов из 107 собравшихся (в облсовете 150 депутатов). На сессии не был заслушан отчет губернатора. Свое решение депутаты мотивировали, в частности, тем, что А.АВАКОВ использует административный ресурс во время выборов Президента Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 5 февраля 2010 г. подписал указ «Об отставке главы Харьковской областной государственной администрации».

После выхода указа о своей отставке А.АВАКОВ 5 февраля заявил, что считает указ незаконным.

В 2006 г. депутаты Харьковского облсовета выражали недоверие А.АВАКОВУ. Верховный суд Украины отменил решение облсовета как такое, которое было принято с нарушениями.