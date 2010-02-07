Штабы обоих кандидатов заявляют об очередных нарушениях

Председателям и секретарям участковых комиссий в крымском городе Джанкой, которые представляют кандидата в президенты Украины Юлию ТИМОШЕНКО, угрожают физической расправой после выборов, заявляет республиканский штаб кандидата.

«В Джанкое бывший работник милиции, уволенный по отрицательным мотивам, размахивая удостоверением внештатного корреспондента неизвестной газеты, объезжает избирательные участки и угрожает физической расправой после выборов председателям и секретарям участковых избирательных комиссий от кандидата ТИМОШЕНКО», - говорится в переданном УНИАН заявлении крымского штаба БЮТ.

По его информации, в частности, человек, имя и фамилия которого указаны в документе, угрожал председателю участковой комиссии №7.

Джанкой относится к третьему округу.

Всего в Крыму 10 округов, в составе которых - 1237 участков.

Представители Кировоградского избирательного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО готовят заявления в правоохранительные органы по поводу выявленных нарушений на избирательных участках, в частности подкупа избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель руководителя областного избирательного штаба кандидата Елена АРМАШ.

По ее словам, на территории ТИО №100 (г.Кировоград) в районе поселка Новое зафиксирован массовый подвоз избирателей к участкам для голосования, в автобусах якобы ведется агитация за одного из кандидатов в президенты и выдаются деньги. «Наши юристы изучают ситуацию», - сказала Е.АРМАШ.

Также она сообщила, что неподалеку от избирательного участка №18 ТИО №100 наблюдатели от Ю.ТИМОШЕНКО заметили автомобиль «Волга», к которому подходят люди, которые уже проголосовали и с которыми ведутся денежные расчеты. Данный факт также проверяется.

Согласно информации Е.АРМАШ, по состоянию на 08.00 в области своевременно не открылся только один участок №8 в г.Долинская ТИО №104 в связи с проблемами с электроснабжением.

Руководитель областного избирательного штаба кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА Сергей ЛАРИН уже опроверг обвинения политических оппонентов.

Окружная избирательная комиссия третьего округа в Крыму, в ведении которой Джанкойский и Красногвардейский районы, не может начать полноценную работу из-за отсутствия на рабочем месте ее председателя Сергея ВЕЛИЖАНСКОГО - представителя кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявляет крымский штаб кандидата Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Где он находится, и какие заботы отвлекли его от выполнения своих функций, неизвестно. Печать окружного избиркома находится у ВЕЛИЖАНСКОГО, а без нее окружнaя комиссия не может издавать документы», - говорится в заявлении сторонников В.ЯНУКОВИЧА.

Представители Партии регионов обратились в Центральную избирательную комиссию и в правоохранительные органы с просьбой «отреагировать на нарушение и привлечь виновного к ответственности».

Крымский штаб Ю.ТИМОШЕНКО информацию штаба В.ЯНУКОВИЧА опровергает.

«Эта информация не отвечает действительности, это специальная провокация штаба Партии регионов. У них (в третьем окружкоме) вчера было принято решение, что с утра выходят дежурные - они расставляют столы и работают на телефоне, - потом все остальные», - заявили в штабе.

Как передает УНИАН, телефоны окружкома, указанные на сайте ЦИК, утром не отвечали.

В крымской автономии созданы 1237 участков, они входят в состав десяти избирательных округов. Ориентировочное количество избирателей в регионе - более 1,52 млн. человек.

В охране общественного порядка задействован практически весь личный состав милиции автономии, сообщил по телефону УНИАН начальник пресс-службы крымского управления МВД Александр ДОМБРОВСКИЙ.

Крымское управление МЧС предупреждает о гололедице.

В Запорожской области наблюдатели от БЮТ силой не пускали наблюдателя от Партии регионов на избирательный участок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожского областного штаба Партии регионов, инцидент произошел сегодня в Черниговском районе области.

"На избирательном участке №131 (79-й избирательный округ) наблюдатели от БЮТ не пускали наблюдателя от ПР на территорию избирательного участка сначала под предлогом того, что у них вызывает сомнение подлинность его удостоверения, затем под другими надуманными предлогами. Затем член комиссии от БЮТ выбежал на улицу, где находился наш наблюдатель, и напал на него. Завязалась потасовка", - сообщили в ПР.

На данный момент, по информации юристов областного штаба Партии регионов, "ситуацию удалось урегулировать, но осадок остался, и акт о недопуске наблюдателя на избирательный участок, безусловно, будет составлен".

Между тем милиция в Запорожской области не зафиксировала нарушений в ходе выборов.

Согласно официальным данным ГУ МВД Украины в Запорожской области, "голосование проходит в нормальном режиме".

"В Запорожской области голосование проходит в нормальном режиме. Никаких нарушений по состоянию на 12 часов не зарегистрировано", - сообщает ЦОС Запорожского главка милиции.

В Харькове на всех избирательных участках и на прилегающей к ним территории будет использован видеоконтроль, который даст возможность фиксировать все возможные фальсификации.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на народного депутата Украины от фракции Блока Юлии Тимошенко Алексея ЛОГВИНЕНКО.

Так, по словам А.ЛОГВИНЕНКО, новая форма контроля над ходом голосования позволит выявлять случаи голосования за умерших людей, людей, изменивших место жительства, а также позволит фиксировать случаи организованного подвоза для голосования избирателей, не зарегистрированных на конкретных участках.

А.ЛОГВИНЕНКО добавил, что использование видеоконтроля ни в коем случае не противоречит действующему законодательству.

«Отмечу, что применяемая мера полностью отвечает действующему законодательству и позволяет фиксировать практически все виды фальсификаций, которые используются на избирательных участках, включая массовое вбрасывание бюллетеней», - акцентировал он.

При этом народный депутат выразил надежду, что выборы в Харьковской области состоятся и пройдут честно, без фальсификаций и нарушений.

На участках №74 и 124 города Щелкино в Крыму выявлены ручки со специальными чернилами.

Об этом УНИАН сообщил представитель окружной комиссии территориального округа №5, в составе которого находятся Керчь и Ленинский район.

«Информацию получили в телефонном режиме. Мы дали распоряжение составить акт и немедленно сделать заявление в правоохранительные органы», - сказал член комиссии по телефону.

Глава окружной комиссии выехал на участки. «Председатель выехал туда машиной. Будет разбираться», - заявили в окружкоме.

Крымский штаб Партии регионов сообщает, что на ряде участков первого и девятого округов обнаружены ручки с симпатическими чернилами. Представители окружкомов заявили по телефону УНИАН, что у них такой информации нет.

В крымской автономии созданы 1237 участков, они входят в состав десяти избирательных округов.

Ориентировочное количество избирателей в регионе - более 1,52 млн. человек.