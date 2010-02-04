Тимошенко грозит Януковичу новым Майданом
11:51, 04 февраля 2010Политика
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Премьер намерена «поднимать людей»
Премьер-министр Украины, кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что в случае победы Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах с использованием фальсификаций намерена «поднимать людей».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, можно ли ожидать нового Майдана в случае победы на выборах ее конкурента.
«Если нам не удастся в организационном порядке обеспечить сохранение честного волеизъявления людей, честного итога этого волеизъявления, мы будем поднимать людей. В этом нет никаких сомнений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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