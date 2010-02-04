Тимошенко заявляет, что Генпрокуратура запугивает судей

Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о давлении Генеральной прокуратуры на судей Киевского апелляционного административного суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Вчера-позавчера против судей апелляционного административного суда возбуждены уголовные дела, и уже два дня судей просто приглашают в Генеральную прокуратуру и запугивают, чтобы они не принимали решения, которые стоят на стороне закона и Конституции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в президенты добавила, что на протяжении всей избирательной кампании Киевский апелляционный административный суд пытался сохранить правовые позиции в избирательном процессе.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает, что Высший административный суд Украины возглавляет нелегитимное руководство, а сам суд принимает противоправные неправосудные решения.