Депутаты Госдумы проследят, чтобы на выборах в Украине не было как в 2004-м

Около 30 депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации России будут наблюдать за вторым туром президентских выборов в Украине.

Об этом УНИАН сообщил депутат Госдумы России Сергей МАРКОВ, который был официальным наблюдателем от РФ во время голосования в первом туре выборов.

«Точно сказать очень сложно, моя оценка - около 30 человек. Я, например, поеду от ПАСЕ, кто-то поедет от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, кто-то поедет от Парламентской ассамблеи Черноморского сотрудничества, кто-то поедет от Парламентской ассамблеи СНГ, кто-то поедет непосредственно от Госдумы… Поэтому полной информацией не обладает никто», - сказал С.МАРКОВ.

Депутат Госдумы заверил, что наблюдатели от законодательной ветви власти России постараются не допустить того, чтобы роль международных наблюдателей свелась к той, которая была во время Оранжевой революции.

«Тогда международные наблюдатели сфальсифицировали наблюдение. Последнее время произошла дискредитация международных наблюдателей, когда они встают на сторону одного из кандидатов», - сказал он.

При этом С.МАРКОВ добавил, что в этом отношении больше всего претензий к миссии ОБСЕ, когда наблюдатели от этой организации подержали «третий тур» президентских выборов в Украине в 2005 году или признали выборы демократичными.

«Мы постараемся сделать все, чтобы не было фальсификаций в пользу одного из кандидатов», - заверил он.

С.МАРКОВ также отметил, что анализ электората кандидатов, которые не прошли во второй тур, дает возможность предположить, что эти избиратели придут на выборы и вернутся к своим предпочтениям, которые были «условно до Сергея ТИГИПКО и Арсения ЯЦЕНЮКА и других».

«Разделение избирателей произойдет по территориальному принципу – Юго-Восток и Запад-Центр», - считает он.

По мнению депутата Госдумы, исходя из того, что на Юго-Востоке Украины живет 60% населения Украины, кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ должен сохранить свое преимуществои во втором туре выборов. В то же время, он не исключает, что другой кандидат, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО может оспорить результаты выборов в судах.