Лидер Партии регионов, кандидат в Президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что «оранжевый кошмар» навсегда уйдет в историю.

Об этом он заявил, выступая перед жителями Донецкой области во Дворце спорта «Дружба».

«Мы сделаем так, чтобы этот «оранжевый» кошмар навсегда ушел в историю нашей страны, и мы бы больше никогда не вспоминали, смотрели только вперед и шли по пути победы», - сказал кандидат. И добавил: «Шли уверенным шагом, и впереди должен быть Донбасс, Донбасс должен показать результат самый высокий, чемпионский».

В. ЯНУКОВИЧ опять резко раскритиковал нынешнюю действующую «оранжевую» власть в Украине, подчеркнув, что основным ее оружием была ложь. «А разве можно людей накормить ложью? Я думаю, что это не по вкусу нашим людям. Это, скорее всего, их любимое блюдо, которое они привыкли кушать и наслаждаться», - заявил лидер ПР. Развивая дальше эту мысль, он язвительно добавил, что готов создать некие спецучреждения для представителей «оранжевой» власти, чтобы «они не скучали».

«Я думаю, что мы для них откроем специализированные учреждения развлекательные, где эта пища будет находить своих поклонников вместе с ними», - сказал В. ЯНУКОВИЧ. Затем, обращаясь в зал, спросил: «Я правильно думаю, или нет? Создадим условия, чтобы они не скучали?». Услышав волну одобрения в толпе, заключил: «А нам с вами нужно смотреть в будущее, нам нужно смотреть, как поднять экономику и как прийти на помощь людям старшего поколения. И мы это обязаны сделать».