Регионалы подали в суд на Днепропетровского губернатора

По мнению исполнительного директора Днепропетровского областного отделения Комитета избирателей Украины Станислава ЖОЛУДЕВА, иск «регионалов» к председателю Днепропетровской областной государственной администрации Виктору БОНДАРЮ – это нагнетание атмосферы перед вторым туром выборов.

Об этом С.ЖОЛУДЕВ сообщил в комментарии днепропетровскому ИА «Новый мост».

«Регионалы» сейчас истерично пытаются поймать где угодно использование админресурса, фальсификации и так далее. Я не могу четко сказать, было ли здесь применение админресурса. Если такие вещи есть - то в суде разберутся. На самом деле это все похоже на нагнетание атмосферы перед вторым туром выборов. Дело в том, что реального админресурса у нас в области нет ни у кого. Разве что облсовет, который полностью контролируется регионалами, может, они как-то еще бы могли повлиять», - сказал С.ЖОЛУДЕВ.

ИА «Новый мост» напоминает, что ранее доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Михаил РАЗГОНЯЕВ обратился в Днепропетровский окружной административный суд с иском к губернатору Днепропетровской области В.БОНДАРЮ за использование админресурса в агитации за Юлию ТИМОШЕНКО.

«Мы возмущены использованием служебного положения государственным служащим. Виктор БОНДАРЬ открыто агитирует за Юлию ТИМОШЕНКО как в СМИ, так и на встречах с трудовыми коллективами, студентами, на совещаниях с руководителями предприятий и главами госадминистраций. Пусть суд решит, насколько его действия являются законными», - сказал М.РАЗГОНЯЕВ.