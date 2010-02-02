Луценко: Постановление о снятии судимостей с Януковича - фальшивка

И.о. министра внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что решение суда относительно несудимостей лидера Партии регионов, кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА было подделано в 2002-2004 годах и по этому факту тогдашний прокурор Донецкой области Алексей БАГАНЕЦ в 2005 году возбудил уголовное дело, но Генеральная прокуратура закрыла его за отсутствием состава преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции во Львове, продемонстрировав соответствующие заключения экспертиз по этому поводу, которые были проведены экспертами МВД в 2005 году.

«Меня оскорбила пресс-конференция генпрокурора, который выступил адвокатом одного из кандидатов в президенты – Виктора Федоровича ЯНУКОВИЧА. К сожалению, это очередное проявление недобросовестной работы Генпрокуратуры и в этом резонансном случае. Я взял с собой документы относительно судимостей господина ЯНУКОВИЧА и подделки решения суда, которые объявили его невиновным. Есть экспертиза, которая подтверждает – подписи судьи под документами относительно невиновности ЯНУКОВИЧА подделаны”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время пресс-служба “Народной самообороны” отмечает, что Ю.ЛУЦЕНКО акцентировал внимание на том, что “еще в 2005 году Управление МВД в Донецкой области провело экспертизу, во время которой и были проверены папки с решением суда и в ходе проверки выявлены следующие доказательства».

По его словам, так, в частности, «в период с 2002 по 2004 год не установленные на это время должностные лица Апелляционного суда Донецкой области, находясь в помещении этого судебного учреждения (Донецк, Площадь правосудия), действуя преднамеренно в интересах бывшего премьер-министра ЯНУКОВИЧА Виктора Федоровича и других лиц, подделали путем составления заведомо неправдивых документов и выполнили в них подписи от имени судьи в отставке ХОВАНСКОГО, в частности, два постановления президиума Донецкого областного суда от 1978 года о якобы отмене приговора Народного суда города Енакиево от 1967 года в отношении ЯНУКОВИЧА В.Ф. по статье 141, часть 2 Уголовного кодекса УССР с прекращением уголовного дела, и об отмене приговора от 1970 года в отношении ЯНУКОВИЧА В.Ф. по статье 102 УК УССР о прекращении дела. По выявленному преступному факту прокурором Донецкой области 11.07.2005 возбуждено уголовное дело номер 67-1479 в отношении должностных лиц по статье 366, часть вторая Уголовного кодекса Украины».

Аргументируя свои слова, Ю.ЛУЦЕНКО продемонстрировал журналистам результаты экспертизы подписи судьи ХОВАНСКОГО, которая экспертами установлена как поддельная. «На этих документах очень четко заметна разница между аутентичными подписями судьи в конце 70-х годов и поддельными подписями не установленными следствием лицами», - отметил и.о. руководителя МВД.

Также Ю.ЛУЦЕНКО обратил внимание на отличие качества бумаги на документах, которые касаются “дела ЯНУКОВИЧА”, на прошитые неоднократно иным способом листы, а также на использование иной печатной машинки, чем на подобных документах этой папки.

«В результате экспертизы в 2005 году прокурор Донецкой области БАГАНЕЦ возбуждает уголовное дело, однако позже это дело закрывают. Прокуратурой Украины оно было вытребовано и закрыто из-за отсутствия состава преступления. Любой законодатель объяснит вам, что если экспертиза установит подделки, закрывать дело из-за отсутствия состава преступления невозможно”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его убеждению, “это исключительно политический заказ, который выполнила Генпрокуратура для обеления репутации ЯНУКОВИЧА перед его назначением на пост премьер-министра Украины в 2007 году. И сегодня генпрокурор МЕДВЕДЬКО, будучи представителем именно донецкой команды, пытается повторить свои заявления, которые опираются на сфальсифицированные правовые документы об отсутствии судимостей и отсутствии состава преступления господина ЯНУКОВИЧА”.

Ю.ЛУЦЕНКО выразил сожаление, “что человек (действующий генеральный прокурор – УНИАН), который должен следить за законностью в Украине, в который раз совершает незаконные действия для того, чтобы дважды судимое за уголовные преступления лицо имело перспективу избрания его Президентом Украины».

Как сообщал УНИАН, 29 января генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что В.ЯНУКОВИЧ в конце 60-х – начале 70-х годов был дважды осужден и отбывал наказание незаконно.

Он в который раз сообщил, что в 1978 году решением президиума Донецкого областного суда обе судимости (относительно ограбления и нанесения телесных повреждений средней тяжести) В.ЯНУКОВИЧА были отменены, и уголовное дело в отношении него было закрыто из-за отсутствия события преступления.

«И поэтому я считаю, что на сегодня В.ЯНУКОВИЧ не является судимым. Это признано решениям суда. А следовательно В.ЯНУКОВИЧ был осужден незаконно», - подчеркнул А.МЕДВЕДЬКО.