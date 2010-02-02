В случае поражения Тимошенко из фракции БЮТ выйдут 4-5 депутатов

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что в случае поражения Юлии ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины из фракции БЮТ выйдут 4-5 депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО сказал на пресс-конференции в Виннице.

«Я считаю, что большинство депутатов держатся за нашу команду. И если случится так, что мы будем в оппозиции, я думаю, что из фракции выйдут 4-5 человек. Может, этих 4-5 депутатов нам нужно было и самим исключить из фракции», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что голосование за отставку министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО было тестовым для фракции БЮТ по этому поводу.

«За его отставку проголосовал один наш голос, и тот – Григория ОМЕЛЬЧЕНКО, в последнее время исповедующего свою философию жизни, которую трудно понять. Я думаю, что пройдет неделя-другая и его не будет во фракции. Остальные депутаты не голосовали за отставку ЛУЦЕНКО», - отметил он.

По мнению Н.ТОМЕНКО, возможный выход 4-5 депутатов из фракции не является большим процентом, и «это можно простить руководителям БЮТ, что они это допустили».

«В таких обстоятельствах в оппозиции будет влиятельная политическая сила, с которой нужно будет считаться, но нам еще рано об оппозиции говорить, будем работать, чтобы получить власть», - сказал он.