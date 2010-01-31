Ющенко ждут на Ивано-Франковщине

2 февраля планируется рабочая поездка Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Ивано-Франковскую область.

Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Предусматривается, что глава государства посетит город Калуш, где 17 января состоялся местный референдум, на котором жители поддержали предложение местной власти об объявлении города зоной чрезвычайной экологической ситуации.

В.ЮЩЕНКО намерен посетить калушский карьер, а также проведет совещание с целью обсуждения экологических проблемы города.