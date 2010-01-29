Тимошенко обжаловала решение суда о том, что она играет не по правилам

Кандидат в Президенты Украины, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обжаловала решение Киевского апелляционного административного суда, который признал противоправным использование ею пресс-центра Кабинета министров для агитации против кандидата на пост главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщил представитель интересов В.ЯНУКОВИЧА по этому делу Юрий ДОНЕЦ.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО подала апелляцию на решение КААС в Высший административный суд Украины.

Рассмотрение апелляции состоится ориентировочно 30 или 31 января.

Как сообщал УНИАН, 27 января Киевский апелляционный административный суд по иску В.ЯНУКОВИЧА признал противоправным использование премьер-министром, кандидатом на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО пресс-центра Кабмина для ведения предвыборной агитации.

В частности, суд признал противоправным агитацию против кандидата в Президенты В.ЯНУКОВИЧА во время пресс-конференции в пресс-центре Кабмина 20 января.

Суд также признал, что Ю.ТИМОШЕНКО нарушила сроки агитации, когда до объявления второго тура выборов Президента кандидатам запрещено проводить агитацию “за” или “против” кандидатов в Президенты.