Симоненко открестился от коалиции с Януковичем: это он общество успокаивал

Вчерашнее голосование в Верховной Раде Украины за освобождение Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел не означает создание новой парламентской коалиции. Об этом заявил лидер Коммунистической партии Украины и Блока левых и левоцентристских сил Петр СИМОНЕНКО.

Как сообщили агентству УНИАН в пресс-службе КПУ, П.СИМОНЕНКО отметил, что “наше голосование не означает, что создается новая коалиция”. “Позиция нашей фракции является самостоятельной, мы проводили собственную линию”, - отметил П.СИМОНЕНКО. По его словам, такая позиция заключалась в том, что обществу навязали очень серьезную обеспокоенность сообщениями о широкомасштабных фальсификациях во время выборов.

“Мы сосредоточили внимание на том, что к этому причастны представители правоохранительных органов, в данном случае - Министерство внутренних дел. Решение, которое мы поддержали вчера, должно успокоить общество”, - сказал лидер КПУ. При этом он добавил, что “если имеются основания обвинять руководство, то таким образом исключается влияние руководства на низших по должностям представителей правоохранительных органов, чтобы они защищали закон и порядок во время проведения выборов”.

В то же время П.СИМОНЕНКО сказал, что “если будет речь идти о коалиции, то я, в первую очередь, буду предлагать, чтобы мы определились, какие цели и задачи этой коалиции, какие вопросы она будет решать, как и какими методами мы будем действовать, а также определение первоочередных и второстепенных вопросов”.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2010 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отставке Ю.ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины». “За” проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Сегодня подписано соглашение между кандидатом на пост Президента Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Блоком левых и левоцентристских сил о поддержке на выборах лидера Партии регионов.