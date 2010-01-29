В ГПУ уверяют, что дело об отравлении Ющенко обязательно дорасследуют

В Генеральной прокуратуре Украины обещают завершить расследование уголовного дела об отравлении Виктора ЮЩЕНКО независимо от того останется или не останется он Президентом.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель генпрокурора Николай ГОЛОМША.

«Независимо, будет ли он Президентом или не будет, это уголовное дело будет расследоваться», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.