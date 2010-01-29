В ГПУ уверяют, что дело об отравлении Ющенко обязательно дорасследуют
18:09, 29 января 2010Политика
1344 0
Независимо от того, будет ли он Президентом
|Николай Голомша
Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель генпрокурора Николай ГОЛОМША.
«Независимо, будет ли он Президентом или не будет, это уголовное дело будет расследоваться», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter